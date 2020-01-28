Son Dakika Transfer Haberleri | Sergen Yalçın'a Abdullah Avcı engeli

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın henüz resmen açıklanmamasının sebebi belli oldu.

Asist Analiz'den Kartal Yiğit'in haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle bir araya gelen ve 1.5 yıllık sözleşme için el sıkışan Sergen Yalçın'ın henüz kamuoyuna resmi bir şekilde tanıtılmama nedeninin Abdullah Avcı olduğu ortaya çıktı.

ABDULLAH AVCI ÇEKLERİ REDDETTİ

Avcı ile sözleşmeyi tek taraflı feshetme kararı alan Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli teknik adamın geçmiş alacaklarının henüz ödenmemesi sebebiyle fesih için imza atmadığı ve kendisine önerilen çekleri de kabul etmediği öğrenildi.

Hala Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak gözüken Abdullah Avcı’nın şu saate kadar herhangi bir imza atmaması nedeniyle Sergen Yalçın da açıklanamıyor.

AVCI'NIN ÜCRETİ LİMİTE TAKILDI!

Abdullah Avcı'nın alacaklarının TFF'nin uygulamaya koyduğu harcama limitlerine takılması siyah beyazlı yönetimi sıkıntıya soktu. 56 yaşındaki teknik adamın alacakları için Beşiktaş Yönetimi, gerekli parayı bulamadı ve bunun kısa bir süre içinde çözülmesi beklenmiyor.

Avcı, bir türlü siyah beyazlı yönetimin verdiği çekleri kabul etmedi ve ikna olmadı. Ancak Beşiktaş, harcama limitine aldırış etmeden Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirildiğini, bu gece veya yarın resmen açıklayacak.

YÖNETİM YOĞUN ÇABA HARCIYOR

Yönetim acil kaynak arayışıyla bu sorunu çözüp Çaykur Rizespor müsabakasında Sergen Hoca’yı sahaya çıkarmak için yoğun çabalarda bulunuyor. Bu kriz çözüldükten sonra Yalçın ve ekibine lisans çıkarılabilecek.





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