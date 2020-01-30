Son dakika transfer haberleri | Robert Mak resmen Konyaspor'da

Yeşil beyazlıların yeni transfer için Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda imza töreni düzenlendi. Törene kulüp menajeri Seçkin Özdil de katıldı.

Sağ ve sol kanatta oynayan 28 yaşındaki Slovak oyuncu Zenit formasıyla bu sezon 10 maçta forma giyerken, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Mak yeşil-beyazlı ekipte 29 numaralı formayı giyecek.

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