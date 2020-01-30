MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberleri | Robert Mak resmen Konyaspor'da
GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Robert Mak resmen Konyaspor'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 30.01.2020 - 13:59,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Robert Mak resmen Konyaspor'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, Rusya’nın Zenit Kulübü’nden Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Yeşil beyazlıların yeni transfer için Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda imza töreni düzenlendi. Törene kulüp menajeri Seçkin Özdil de katıldı.

Sağ ve sol kanatta oynayan 28 yaşındaki Slovak oyuncu Zenit formasıyla bu sezon 10 maçta forma giyerken, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Mak yeşil-beyazlı ekipte 29 numaralı formayı giyecek.

Son dakika transfer haberleri | Robert Mak resmen Konyasporda

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Son dakika transfer haberleri | Robert Mak resmen Konyasporda

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle