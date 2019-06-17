Trabzonspor son dakika transfer haberleri: Regan Obeng, Trabzonspor'u açıkladı
Trabzonspor'un ilgilendiği isimlerden Regan Obeng, menajerinin Trabzonspor ile temasta olduğunu açıkladı.
Trabzonspor ekibi dış transferde birçok isimle görüşürken bunlardan biri de Regan Obeng.
Bordo- Mavili ekibin listesinde bulunan 24 yaşındaki futbolcu, Gana basınına konuştu. Obeng “Menajerim birçok kulüple temasta olduğunu söyledi. İçlerinden birinin Trabzonspor olduğunu söyleyince gurur duydum” dedi.
Genç futbolcunun Hırvat kulübü Istra ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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