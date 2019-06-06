Son dakika transfer haberleri | Porto'dan Ricardo Quaresma atağı
Beşiktaş'tan Pepe'yi transfer eden Porto kulübü, Ricardo Quaresma'yı tekrar takıma katmanın yollarını arıyor.
Beşiktaş'taki geleceği sürekli spekülasyon konusu olan Ricardo Quaresma'nın adı eski kulübü Porto ile anılıyor.
Portekiz Gazetesi Abola'da yer alan habere göre Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun onay vermesi durumunda Quaresma eski kulübüne dönecek.
Porto Kulübü'nün tecrübeli futbolcuyu takıma katmanın yolunu aradığı belirtilirken, dünya yıldızı futbolcunun yüksek yıllık ücretinde indirime gitmesi gerektiği vurgulandı.
Geçtiğimiz sezon devre arasında takımdan gitmesi beklenen Quaresma, sürpriz bir şekilde takımda kalmış ve Beşiktaş'ta sözleşmesini tamamlayacağını duyurmuştu.
Quaresma'nın Porto günlerini hatırlayalım...
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