Son dakika transfer haberleri: Orta sahaya Berkay Özcan
Teknik direktör Fatih Terim'in orta sahaya takviye mesajı vermesinin ardından Berkay Özcan ismi gündeme geldi.
Hamburg'da kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Berkay'ın Galatasaray'a önerildiği ifade edildi.
Teknik direktör Fatih Terim'in orta sahaya takviye mesajı vermesinin ardından Berkay Özcan ismi gündeme geldi.
Hamburg'da kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Berkay'ın Galatasaray'a önerildiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, bedelsiz olması halinde 21 yaşındaki orta sahanın transferine sıcak bakabileceği iletildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kariyerinden kesitler izliyoruz...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle