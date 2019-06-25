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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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25.06.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Ömer Toprak’tan flaş transfer açıklaması

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Son dakika transfer haberleri: Ömer Toprak’tan flaş transfer açıklaması

Adı transferde Beşiktaş ile anılan milli futbolcu Ömer Toprak'tan açıklama geldi.

Transferde adı Beşiktaş ile anılan Ömer Toprak, Borussia Dortmund'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Alman Kicker gazetesine konuşan milli futbolcu kendisini kanıtlamak için mücadele edeceğini vurgulayarak, "Var olma savaşı vereceğim" ifadesini kullandı.

Robbende son dakika Beşiktaş... | Son dakika transfer haberleri...
Robben'de son dakika! Beşiktaş... | Son dakika transfer haberleri...

Dortmund Bundesliga'da sezonu 2. sırada tamamladı...

Borussia Dortmund 3-2 Fortuna Düsseldorf (MAÇ ÖZET)Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yarışında Bayern Münih'in en yakın takipçisi Borussia Dortmund, sahasında Fortuna Düsseldorf’u 3-2 yendi. Sarı-siyahlıların gollerini 41. dakikada Christian Pulisic, 53. dakika Thomas Delaney ve 90+2. dakikada Mario Götze attı. Konuk ekibin golleri ise 47. dakikada Oliver Fink ve 90+5. dakikada Dawid Kownacki kaydetti. Bu sonuçların ardından Bayer Münih 75 puanla liderliğini sürdürürken, ikinci sıradaki Borussia Dortmund 73 puanla takibine devam etti. Ligin son haftasında Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund ise deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.
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Son dakika transfer haberleri: Ömer Toprak’tan flaş transfer açıklaması

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