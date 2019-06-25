Son dakika transfer haberleri: Ömer Toprak’tan flaş transfer açıklaması
Adı transferde Beşiktaş ile anılan milli futbolcu Ömer Toprak'tan açıklama geldi.
Transferde adı Beşiktaş ile anılan Ömer Toprak, Borussia Dortmund'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.
Alman Kicker gazetesine konuşan milli futbolcu kendisini kanıtlamak için mücadele edeceğini vurgulayarak, "Var olma savaşı vereceğim" ifadesini kullandı.
Dortmund Bundesliga'da sezonu 2. sırada tamamladı...
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