Son dakika transfer haberleri: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye veto
Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı sonrası göreve gelen teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncunun transferi için son kararını verdi.
Okan Buruk, yıldız kaleci Mert Günok’un ayrılığına karşı çıktı. Mert gibi bir ismi kaybetmek istemeyen Buruk, hiçbir teklife sıcak bakmıyor.
Başarılı teknik adam, hem lig yarışı hem de Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle böylesi bir riskin alınmasına yanaşmıyor. Bu nedenle Fenerbahçe Mert’ten ümidini kesti.
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