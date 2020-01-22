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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.01.2020 - 14:51,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Odriozola resmen Bayern Münih'te!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Odriozola resmen Bayern Münih'te!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, İspanya'nın Real Madrid takımından Alvaro Odriozola'yı kiralık olarak sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Odriozola'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sezon sonuna kadar sürecek sözleşmesini imzaladığı ve bugünkü antrenmana katılacağı belirtildi.

Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Odriozola'nın kalitesiyle takıma yardım edeceğini aktardı.

2018'de Real Sociedad'dan Real Madrid'e transfer olan ve 27 karşılaşmada forma giyen Odriozola, İspanya Milli Takımı'nda 4 kez oynadı.

Son Dakika Transfer Haberleri | Odriozola resmen Bayern Münihte

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