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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 09:26,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Nimes'in Vincent Aboubakar inadı!

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Fransa Ligue 1'de düşme hattında bulunan Nimes, kümede kalabilmek adına hücum hattını güçlendirmek istiyor. Nimes'in bu doğrultuda kadrosuna katmak istediği isim ise eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar.

Spor Arena Dış Haberler | Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes, transferin son gününde Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Nimes Sportif Direktörü Reda Hammache, Kamerunlu forvetin kiralık transferini bitirmek için bugün Porto ile temaslarını sıklaştıracak.

Düşme hattından kurtulmak ve sezon sonunda kümede kalmak isteyen Nimes, 28 yaşındaki golcü oyuncunun transferine büyük önem veriyor.

PORTO SICAK BAKMIYOR

Öte yandan Portekiz basını ise Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun Vincent Aboubakar'ı takımdan göndermeye sıcak bakmadığını ve transferin gerçekleşmesi için çok ufak bir ihtimal olduğunu yazdı.

Bu sezon 7 resmi maçta süre alan Vincent Aboubakar, rakip fileleri 2 kez sarstı.

Son Dakika Transfer Haberleri | Nimesin Vincent Aboubakar inadı

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