Son dakika transfer haberleri | Mustafa Pektemek resmen Alanyaspor'da
Aytemiz Alanyaspor, tecrübeli golcü Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı.
Süper Lig'de ilk devreyi 29 puanla 6. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Mustafa Petmek'i transfer etti.
Turuncu yeşilliler 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Mustafa Pektemek'in lisansını da çıkardı.
Aytemiz Alanyaspor ayrıca TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Emircan Altıntaş'ın da lisansını çıkardı.
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