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Haber Giriş: 14.01.2020 - 13:00,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Mustafa Pektemek resmen Alanyaspor'da

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Son dakika transfer haberleri | Mustafa Pektemek resmen Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor, tecrübeli golcü Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı.

Süper Lig'de ilk devreyi 29 puanla 6. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Mustafa Petmek'i transfer etti. 

Turuncu yeşilliler 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Mustafa Pektemek'in lisansını da çıkardı.

Son dakika transfer haberleri | Mustafa Pektemek resmen Alanyasporda

Aytemiz Alanyaspor ayrıca TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Emircan Altıntaş'ın da lisansını çıkardı.

Son dakika transfer haberleri | Mustafa Pektemek resmen Alanyasporda

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Son dakika transfer haberleri | Mustafa Pektemek resmen Alanyasporda

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