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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.06.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Muğdat Çelik Başakşehir yolunda!

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Son dakika transfer haberleri | Muğdat Çelik Başakşehir yolunda!

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'nde başarı kazanacak kadro kurma çalışmalarına da son sürat devam ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da yeni sezonun kadro çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer harekatını yürütürken, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular gözden geçiriliyor.

2,5 yıl Akhisarspor'da oynayan ve gösterdiği başarılı performansla Fatih Terim'in dikkatini çekerek Galatasaray'a transfer olan Muğdat Çelik'in durumunun 1 hafta sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

Oyuncunun sarı kırmızılı kulüpten ayrılması halinde Başakşehir'e imza atacağı belirtildi.

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GALATASARAY'DA DA 2 KUPA KALDIRDI

2017-18 sezonunda Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor'la büyük başarı yakalayan ve Türkiye Kupası finalinde önce Fenerbahçe'yi, ardından Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı yenerek 2 kupa birden kaldıran Muğdat Çelik'in önümüzdeki sezon yine eski hocası olan Okan Buruk'un yanına gideceği ifade edildi.

Akşam'da yer alan haberde Başakşehir'in Bajic'le yollarını ayırmasının ardından bonservisi elinde olan Muğdat'a 2+1 yıllık imza attıracağı bildirildi.

GALATASARAY'DA FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI

Son 3 sezonda 95 maça çıkarak dikkat çeken ve genel anlamda ağır sakatlık problemleri yaşamayan Muğdat, geçtiğimiz sezon Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da 18 karşılaşmada görev aldı.

29 yaşındaki futbolcu 4 gol 1 asist yapma başarısını gösterdi.

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