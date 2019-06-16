Son dakika transfer haberleri | Muğdat Çelik Başakşehir yolunda!
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'nde başarı kazanacak kadro kurma çalışmalarına da son sürat devam ediyor.
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da yeni sezonun kadro çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer harekatını yürütürken, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular gözden geçiriliyor.
2,5 yıl Akhisarspor'da oynayan ve gösterdiği başarılı performansla Fatih Terim'in dikkatini çekerek Galatasaray'a transfer olan Muğdat Çelik'in durumunun 1 hafta sonra netlik kazanacağı öğrenildi.
Oyuncunun sarı kırmızılı kulüpten ayrılması halinde Başakşehir'e imza atacağı belirtildi.
GALATASARAY'DA DA 2 KUPA KALDIRDI
2017-18 sezonunda Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor'la büyük başarı yakalayan ve Türkiye Kupası finalinde önce Fenerbahçe'yi, ardından Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı yenerek 2 kupa birden kaldıran Muğdat Çelik'in önümüzdeki sezon yine eski hocası olan Okan Buruk'un yanına gideceği ifade edildi.
Akşam'da yer alan haberde Başakşehir'in Bajic'le yollarını ayırmasının ardından bonservisi elinde olan Muğdat'a 2+1 yıllık imza attıracağı bildirildi.
GALATASARAY'DA FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI
Son 3 sezonda 95 maça çıkarak dikkat çeken ve genel anlamda ağır sakatlık problemleri yaşamayan Muğdat, geçtiğimiz sezon Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da 18 karşılaşmada görev aldı.
29 yaşındaki futbolcu 4 gol 1 asist yapma başarısını gösterdi.
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