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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2020 - 23:42,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Milan, Asmir Begovic'i transfer etti

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Son dakika transfer haberleri | Milan, Asmir Begovic'i transfer etti

İtalyan ekibi Milan, 33 yaşındaki Bosnalı kaleci Asmir Begovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

İspanyol kalecisi Pepe Reina'yı Aston Villa'ya kiralayan Milan, Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen tecrübeli kaleci Asmir Begovic ile 6 aylık kiralık sözleşme imzaladı.

Begovic daha önce Chelsae ve Stoke City'de de forma giymişti.

Kırmızı siyahlılar transferde bugün Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer'i de kadrosuna katmıştı.

 

 

 

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