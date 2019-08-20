Son dakika transfer haberleri: Mevlüt Erdinç Süper Lig kulüplerinin gözdesi
Başakşehir'in 32 yaşındaki golcüsü Mevlüt Erdinç'e teklif yağıyor. Süper Lig'den 3 kulübün tecrübeli futbolcu için devrede olduğu öğrenildi.
Mevlüt Erdinç, transferin en gözde isimlerinin başında geliyor... Antalyaspor, geride bıraktığımız sezon kiraladığı 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini isterken, Konya ve Gazişehir’in de tecrübeli futbolcu için devrede olduğu biliniyor.
Mevlüt ise tüm teklifleri değerlendiriyor. Gulbrandsen, Crivelli ve Muhammet Demir transferleri ile forvet hattını güçlendiren Başakşehir, Mevlüt’ün ayrılığında zorluk çıkarmayacak.
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