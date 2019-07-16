Son dakika transfer haberleri: Mehmet Topal Başakşehir yolcusu
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yurt içi ve yurt dışından birçok takımın transfer gündemine giren Mehmet Topal, Başakşehir yolcusu...
Tecrübeli yıldızın Turuncu- Lacivertli kulüpten resmi teklif aldığı ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk'un Mehmet Topal'ı çok istediği de ifade ediliyor.
33 yaşındaki futbolcu 2012-2013 sezonunda bu yana forma giydiği Fenerbahçe'de 298 maça çıkmıştı. Mehmet Topal bu maçlarda 24 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi.
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