Son dakika transfer haberleri: Mahsun Çapkan Eyüpspor'da
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mahsun Çapkan'ı Çaykur Rizespor'dan kiralık olarak kadrosuna kattı.
İstanbul ekibi, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferi karşılığında Karadeniz ekibine gönderdiği isimlerden biri olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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