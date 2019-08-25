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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.08.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Lucas Biglia bombası

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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Arjantinli yıldız isim Lucas Biglia’yı radarına aldı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Son olarak ingiliz yıldız Daniel Sturridge’yi kadrosuna katan bordo mavililer şimdi de Ön Libero mevkisine yoğunlaştı. 6 Numara mevkii için gündemine Milan’ın önliberosu Lucas Biglia’yı aldı.

Yıldız oyuncunun şartlarını araştıran bordo mavili yöneticiler, sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan tecrübeli oyuncu için Milan’a teklif götürmeye hazırlanıyor.

Lucas Biglia kimdir?

Trabzonspor’un 6 numara mevkii için radarına aldığı ilk isim isim Lucas Biglia 2017 yılında 19 milyon Euro Bonservis bedeliyle Lazio’dan Milan’a transfer oldu. 33 yaşında olan Arjantinli ön liberonun, kariyerinde 4 Belçika Şampiyonluğu, 1 Belçika Kupası, 4 Belçika Süper Kupası bulunuyor.

2018 -2019 sezonunda SERİ A’da Milan formasıyla 16 maça çıkan Biglia sezonu 1 gol 1 asist ile tamamladı. Biglia Avrupa Ligi’nde 2, İtalya Kupası’nda ise 1 maçta forma giydi.

2018 – 2019 sezonunun ilk 10 Haftasında kadar Milan kadrosunun değişmez ismi olan Biglia, yaşadığı sakatlıktan sonra 13 hafta sahalardan uzak kaldı ve daha sonraki 16 haftada ise sadece 7 maçta sonradan oyuna girdi ve ilk 11’de kendine yer bulamadı.

Son dakika transfer haberleri: Lucas Biglia bombası

Son dakika transfer haberleri: Lucas Biglia bombası

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