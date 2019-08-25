Son dakika transfer haberleri: Lucas Biglia bombası
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Arjantinli yıldız isim Lucas Biglia’yı radarına aldı.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Son olarak ingiliz yıldız Daniel Sturridge’yi kadrosuna katan bordo mavililer şimdi de Ön Libero mevkisine yoğunlaştı. 6 Numara mevkii için gündemine Milan’ın önliberosu Lucas Biglia’yı aldı.
Yıldız oyuncunun şartlarını araştıran bordo mavili yöneticiler, sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan tecrübeli oyuncu için Milan’a teklif götürmeye hazırlanıyor.
Lucas Biglia kimdir?
Trabzonspor’un 6 numara mevkii için radarına aldığı ilk isim isim Lucas Biglia 2017 yılında 19 milyon Euro Bonservis bedeliyle Lazio’dan Milan’a transfer oldu. 33 yaşında olan Arjantinli ön liberonun, kariyerinde 4 Belçika Şampiyonluğu, 1 Belçika Kupası, 4 Belçika Süper Kupası bulunuyor.
2018 -2019 sezonunda SERİ A’da Milan formasıyla 16 maça çıkan Biglia sezonu 1 gol 1 asist ile tamamladı. Biglia Avrupa Ligi’nde 2, İtalya Kupası’nda ise 1 maçta forma giydi.
2018 – 2019 sezonunun ilk 10 Haftasında kadar Milan kadrosunun değişmez ismi olan Biglia, yaşadığı sakatlıktan sonra 13 hafta sahalardan uzak kaldı ve daha sonraki 16 haftada ise sadece 7 maçta sonradan oyuna girdi ve ilk 11’de kendine yer bulamadı.
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