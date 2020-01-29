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Futbol
DHA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 00:09,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Konyaspor, Robert Mak'la anlaştı!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Konyaspor, Robert Mak'la anlaştı!

 İttifak Holding Konyaspor, Rusya’nın Zenit takımında forma giyen Slovak futbolcu Robert Mak ile prensipte anlaşmaya vardı.

Slovak oyuncunun yarın Konya’ya gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yeşil beyazlılar her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Mak ile sezon başında da ilgilenmiş ancak Zenit Kulubü oyuncuyu bırakmamıştı.

OPANASENKO İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan 2018-2019 sezonu başında takıma katılan Ukraynalı kanat oyuncusu Yevhen Opanasenko ile de karşılıklı anlaşılarak oyuncunun sözleşmesi sonlandırıldı. Opanasenko yeşil beyazlı forma altında 1,5 sezonda 11 maçta görev yapmıştı.

Son Dakika Transfer Haberleri | Konyaspor, Robert Makla anlaştı

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