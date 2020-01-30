MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberleri | Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı
GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 15:06,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor'da forma giyen Diego Angelo De Oliveira'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine, Kayserispor Kulübü Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve başkan yardımcısı Ali Kaynar katıldı.

Brezilyalı stoper törende, sezon sonuna kadar kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, Diego Angeloyu sezon sonuna kadar kiraladı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle