MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberleri | Kayserispor, Diego Angelo'yu kiraladı
GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, Diego Angelo'yu kiraladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.01.2020 - 18:59,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, Diego Angelo'yu kiraladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, Diego Angelo'yu kiraladı

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor'dan savunma oyuncusu Diego Angelo'yu kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılar, Antalyaspor'un 33 yaşındaki Brezilyalı stoperi Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Angelo devre arası transfer döneminde Kayserispor'un kadrosuna kattığı 9. isim oldu.

Brezilyalı stoper bu sezon Antalyaspor formasıyla 16 maçta forma giyerken, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, Diego Angeloyu kiraladı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle