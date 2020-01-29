Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, Diego Angelo'yu kiraladı

Sarı kırmızılar, Antalyaspor'un 33 yaşındaki Brezilyalı stoperi Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Angelo devre arası transfer döneminde Kayserispor'un kadrosuna kattığı 9. isim oldu.

Brezilyalı stoper bu sezon Antalyaspor formasıyla 16 maçta forma giyerken, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.

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