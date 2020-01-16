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GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, altyapısından Ömer Memiş'le profesyonel sözleşme imzaladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 14:04,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, altyapısından Ömer Memiş'le profesyonel sözleşme imzaladı

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Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, altyapısından Ömer Memiş'le profesyonel sözleşme imzaladı

Hes Kablo Kayserispor, altyapı oyuncularından Ömer Memiş ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, altyapıda forma giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ömer Memiş, profesyonel sözleşme imzalanarak A takıma dahil edildi.

Ömer Memiş, sezon başında 1461 Trabzon'dan Kayserispor altyapısına transfer olmuştu.

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Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, altyapısından Ömer Memişle profesyonel sözleşme imzaladı

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