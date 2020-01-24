Son dakika transfer haberleri | Kasımpaşa transfere doymuyor! Oussama Haddadi de imzayı attı

Devre arası transferinde daha önce, Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Tomas Brecka, Dieumerci Ndongala, Zvonomir Sarlija, Berk Çetin, Gerard Bi Goua Gohou ve Anıl Koç'u kadrosuna katan mavi beyazlılar, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol beki Oussama Haddadi ile 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa Kulübü'den yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Oussama Haddadi, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.





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