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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 21:46,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri: Kasımpaşa Doğucan Haspolat'ı transfer etti

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Son dakika transfer haberleri: Kasımpaşa Doğucan Haspolat'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hollanda'nın Excelsior takımında forma giyen Doğucan Haspolat'ı transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 19 yaşındaki futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Doğucan Excelsior formasıyla sezonun ilk yarısında forma giydiği 24 maçta 1 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

 

 

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