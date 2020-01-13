AA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 21:46,
Son dakika transfer haberleri: Kasımpaşa Doğucan Haspolat'ı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hollanda'nın Excelsior takımında forma giyen Doğucan Haspolat'ı transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 19 yaşındaki futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Doğucan Excelsior formasıyla sezonun ilk yarısında forma giydiği 24 maçta 1 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.
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