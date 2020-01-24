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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2020 - 12:37,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Kasımpaşa, Altınordu'dan Anıl Koç'u transfer etti

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Son dakika transfer haberleri | Kasımpaşa, Altınordu'dan Anıl Koç'u transfer etti

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan 24 yaşındaki Anıl Koç'u transfer etti.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Altınordu FK'nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.

Son dakika transfer haberleri | Kasımpaşa, Altınordudan Anıl Koçu transfer etti

Son dakika transfer haberleri | Kasımpaşa, Altınordudan Anıl Koçu transfer etti

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