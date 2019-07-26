Son dakika transfer haberleri: Josef De Souza'dan Falcao'ya heyecanlandıran yorum
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde yer alan iki ismin sosyal medyadaki paylaşımı heyecan yarattı.
Sarı kırmızılıların golcü transferinde adı bir numaralı aday olarak geçen Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Bu paylaşıma Galatasaray'ın bir başka transfer hedefi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'dan gelen yorum sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Josef, Falcao'nun paylaşımına 'Görüşürüz arkadaşım' şeklinde yorumda bulundu. Bu yorumun ardından transferde adları Galatasaray ile anılan iki yıldızın sarı kırmızılı takımda buluşabileceğine dair tahminlere yol açtı.
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