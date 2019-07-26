Son dakika transfer haberleri: Jimmy Durmaz’dan Zlatan Ibrahimovic bombası
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İsveçli oyuncu Jimmy Durmaz, milli takımdan arkadaşı Zlatan İbrahimovic’i Galatasaray'a için ikna etmeye çalıştığını ifade etti.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Jimmy Durmaz, Zlatan İbrahimovic'i Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığını söyledi.
30 yaşındaki futbolcu, "İbrahimovic Los Angeles Galaxy'de son sezonunu geçiriyor. Kendisine G.Saray'ı anlattım ve üzerinde baskı kurmaya çalıştım. İnşallah Galatasaray'a gelir ve burada harika işler yapar" ifadesini kullandı.
İsveçli oyuncu, İbrahimovic’i G.Saray için ikna etmeye çalıştığını ifade etti.
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