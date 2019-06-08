Son dakika transfer haberleri | Jimmy Durmaz uçtu, Galatasaray frene bastı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberleri | Jimmy Durmaz uçtu, Galatasaray frene bastı!
GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Jimmy Durmaz uçtu, Galatasaray frene bastı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Jimmy Durmaz uçtu, Galatasaray frene bastı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberleri | Jimmy Durmaz uçtu, Galatasaray frene bastı!
Foto: AP

Galatasaray yönetimi, rotasyon havuzunda kullanmak istediği Jimmy Durmaz’ın yıllık 1 milyon Euro ücret ve 1 milyon Euro da imza parası talep etmesiyle, frene bastı. Bonservisi elinde olan İsveçli’den indirim talep eden sarı kırmızılılar, makul miktarda imza parasına ise sıcak bakıyor.

Ryan Babel ve Ozornwafor’a imza attıran Galatasaray, listesindeki bir diğer isim olan Jimmy Durmaz’ın indirim yapmasını bekliyor. Sarı kırmızılılar, oyuncu rotasyonunda kullanmak için düşündüğü Durmaz’ın taleplerini yüksek buldu. Bonservisi elinde olan ve menajerlerin önerdiği Jimmy Durmaz, yıllık 600 bin Euro’luk teklifi az buldu. 30 yaşındaki İsveçli oyuncunun menajeri, Galatasaray’dan yıllık 1 milyon Euro isterken, aynı şekilde 1 milyon Euro da imza parası talebinde bulundu. Durmaz, Fransa’da formasını giydiği Fransa’da Toulouse’dan yıllık 400 bin Euro alıyordu.

SÜPER LİG'İ ÇOK İYİ TANIYOR

Bu maliyeti kabul etmeyen sarı kırmızılı yönetim geri adım atmama konusunda kararlı. Yönetim yıllık ücrette istenilen seviyeye gelinmesi halinde Durmaz için makul bir imza parası ödemeye sıcak bakıyor. Top artık Jimmy Durmaz’da. Oyuncu geçen sezon Toulouse formasıyla ligde 36 maça çıkarken, 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Durmaz, Süper Lig’i tanıyan bir isim. Tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında G.Birliği forması giymiş; 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı. Durmaz, Toulouse’da ağırlıkla sağ kanat ve forvet arkası oynadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray'da Onyekuru olmazsa Bruma! | Transfer haberleri
Son dakika transfer haberleri | Jimmy Durmaz uçtu, Galatasaray frene bastı!
Son dakika transfer | Allahyar Fenerbahçe'de!
Son dakika... İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı!