Son dakika transfer haberleri: İrfan Can Kahveci'ye dev talip
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz sezon Başakşehir forması altında gösterdiği performansla Milli Takım'a yükselen İrfan Can Kahveci'nin talipleri artıyor.
İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan genç yıldıza bu kez de İspanyol ekibi Sevilla'nın kanca attığı öne sürülüyor.
İspanyol basınına göre İrfan Can'ı yakın takibe alan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
23 yaşındaki milli futbolcunun 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başakşehir formasıyla geçtiğimiz sezonu 37 maçta forma giyen İrfan Can 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Yıldız futbolcunun transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
Medipol Başakşehir kulübü Adebayor ile yolların ayrıldığını bu video ile duyurdu...
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