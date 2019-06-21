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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.06.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: İrfan Can Kahveci'ye dev talip

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Son dakika transfer haberleri: İrfan Can Kahveci'ye dev talip

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir forması altında gösterdiği performansla Milli Takım'a yükselen İrfan Can Kahveci'nin talipleri artıyor.

İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan genç yıldıza bu kez de İspanyol ekibi Sevilla'nın kanca attığı öne sürülüyor.

İspanyol basınına göre İrfan Can'ı yakın takibe alan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

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23 yaşındaki milli futbolcunun 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Başakşehir formasıyla geçtiğimiz sezonu 37 maçta forma giyen İrfan Can 4 gol ve  4 asistlik bir performans sergiledi. 

Yıldız futbolcunun transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Medipol Başakşehir kulübü Adebayor ile yolların ayrıldığını bu video ile duyurdu...

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