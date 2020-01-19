Son Dakika Transfer Haberleri | Inter'den Victor Moses'a 10 milyon avro!

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekilerinden Inter, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ancak sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Victor Moses için kesenin ağzını açtı.

Sky Sports muhabiri Nicolò Schira, Inter'in Victor Moses için Premier Lig temsilcisi Chelsea'ye 10 milyon avro teklif ettiğini öne sürdü.

Habere göre; yetenekli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Inter, satın alma opsiyonu olarak 10 milyon avro belirledi.

Chelsea'nin söz konusu teklifi kabul ettiği ve yapılacak sağlık kontrollerinin ardından transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi.

Inter, son yıllarda sık sık sakatlık yaşayan Victor Moses'in sağlık durumundan emin olmak adına sağlık kontrollerini bekleyerek garanti almak istiyor.





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