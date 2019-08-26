Son dakika transfer haberleri: Hatem Ben Arfa yarın geliyor
Adil Rami'yi İstanbul'a getiren, Gustavo ile son pazarlıkta olan Fenerbahçe bir bomba daha patlatmaya hazırlandığı iddia edildi.
Yıllardır her transfer döneminde adı sarı-lacivertliler ile anılan Fransız orta sahanın bu kez imzaya çok yakın olduğu ve yarın İstanbul'a geleceği ileri sürüldü.
Son olarak Fransa 1. Ligi'nde Rennes forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde. Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 41 maçta 9 gol ve 6 asistlik bir performans sergilemişti.
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