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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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30.08.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ret

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Transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına dört koldan devam eden Fenerbahçe'nin, bir sürpriz yaparak milli futbolcuya teklif götürdüğü ancak oyuncunun takımında kalmak istemesi nedeniyle ret yanıtı aldığı ortaya çıktı.

Transferde yeniden hareketli bir döneme giren Fenerbahçe, farklı mevkilere takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli takım son olarak Başakşehir forması giyen Mevlüt Erdinç'i renklerine bağlamak için anlaşmaya varmıştı.

Mbaye Diagne için beklenmedik teklif
Mbaye Diagne için beklenmedik teklif!

Fenerbahçe'nin bir başka milli futbolcuya daha teklif götürdüğü ancak ret yanıtı aldığı ortaya çıktı.

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, sarı-lacivertlilerden teklif aldı ancak takımda kalmak istediği için kabul etmedi.

Haberde Milan'ın milli oyuncunun bonservisini 20 milyon Euro olarak belirlediği bilgisi de paylaşıldı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni sezonda takımda süre almasının zorlaşacağı ifade edilmişti.

Yıldız isme Almanya ve İtalya'dan da tekliflerin olduğu belirtiliyor. Hakan Çalhanoğlu, 2017 yazında Bayer Leverkusen'den 21.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Milan'a transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Hakan Çalhanoğlundan Fenerbahçeye ret

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