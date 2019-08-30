Son dakika transfer haberleri: Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ret
Transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına dört koldan devam eden Fenerbahçe'nin, bir sürpriz yaparak milli futbolcuya teklif götürdüğü ancak oyuncunun takımında kalmak istemesi nedeniyle ret yanıtı aldığı ortaya çıktı.
Transferde yeniden hareketli bir döneme giren Fenerbahçe, farklı mevkilere takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-lacivertli takım son olarak Başakşehir forması giyen Mevlüt Erdinç'i renklerine bağlamak için anlaşmaya varmıştı.
Fenerbahçe'nin bir başka milli futbolcuya daha teklif götürdüğü ancak ret yanıtı aldığı ortaya çıktı.
İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, sarı-lacivertlilerden teklif aldı ancak takımda kalmak istediği için kabul etmedi.
Haberde Milan'ın milli oyuncunun bonservisini 20 milyon Euro olarak belirlediği bilgisi de paylaşıldı.
25 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni sezonda takımda süre almasının zorlaşacağı ifade edilmişti.
Yıldız isme Almanya ve İtalya'dan da tekliflerin olduğu belirtiliyor. Hakan Çalhanoğlu, 2017 yazında Bayer Leverkusen'den 21.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Milan'a transfer olmuştu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle