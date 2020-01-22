Son dakika transfer haberleri | Göztepe Kamil Wilzcek'i bitirdi

Brondby'de 2016 yılından bu yana forma giyen deneyimli golcü, 138 maçta 88 gol atarak başarılı bir istatistiğe imza attı. Polonya Milli Takımı'nda da 3 kez görev yapan Wilzcek transferini Brondby resmi sosyal medya hesabından resmen açıkladı. Göztepe ise Brondby'e yine sosyal medyadan esprili bir dille cevap verdi. Paylaşıma ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın resmini koyan Göztepe, Brondby'e, "Ya bütün sırrı bozdun yaa" şeklinde göndermede bulundu.

KOMBİNELER BİTTİ, LOCALAR KAPIŞILDI

Göztepe'de Gürsel Aksel Stadı'nda sezonun ikinci yarısı öncesi satışa çıkan kombine biletler ve 2018 yazından beri satılan localar kapışıldı. Kulüpten yapılan açıklamada da kombine biletlerin tamamen tükendiği bildirildi. Göz-Göz'ün yeni stadında ikinci yarı öncesi satışa çıkan 17 bin kombine biletin tamamı satılırken, stattaki 39 locadan da 35'i alıcısını buldu. Açılmadan para basan stat, Göz-Göz'ün kasasına büyük bir gelir bıraktı.

Sarı-kırmızılılarda loca fiyatları stattaki konumuna göre 24 bin ile 105 bin Dolar arasında değişiyor. Yeni statta 38 tanesi 12 kişilik, 1 tanesi 22 kişilik 39 loca bulunuyor. İkinci yarıdaki iç saha maçlarında geçerli kombineler ise 250 ile 900 TL arasında değişiyor. Mevcut hali 20 bin 56 kapasiteli olan stat, Beşiktaş maçının ardından İnönü Caddesi tarafındaki kale arkası tribündeki geçici koltukların kaldırılmasıyla 25 bin kişilik hale getirilecek.

TARAFTAR KORTEJLE STADA GEÇECEK

Göztepe taraftarları pazar günü oynanacak tarihi Beşiktaş maçı için organizasyonlara başladı. Takımlarını kulübün 95 yıllık tarihinde kendi evi olacak ilk statta ilk kez izleyecek futbolseverlerin maç günü kortejle stada geçecekleri bildirildi. Saat 12.00'de Susuzdede Parkı'nda toplanacak sarı-kırmızılılar Mithatpaşa Caddesi'nde yürüyerek Gürsel Aksel Stadı'na geçecek. Göztepeliler, maç öncesi koreografi yaparak görsel bir şova imza atacak.

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