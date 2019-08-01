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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
01.08.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Gazişehir'den çifte bomba: Bony ve Fabri

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Süper Lig’in yeni ekibi iki yıldızı bitirmek üzere. Eski Beşiktaşlı Kaleci Fabri ile imza aşamasına gelen Güneydoğu ekibi yıllık 2 milyon Euro isteyen Bony ile de pazarlıkta sona yaklaştı. İmzalar an meselesi

Süper Lig’e Play-Off’tan yükselen ve takımı tecrübeli teknik adam Marius Sumudica’ya emanet eden Kırmızı-Siyahlılar transferde de hummalı bir çalışma içerisinde. Hatta çalışmadan da öte yıldız peşinde.

Gazişehir’in transferde takıma kazandırmaya çalıştığı iki isim belli oldu. Edinilen bilgiye göre Güney ekibi, Beşiktaş’ın iki sezon önce Fulham’a sattığı kaleci Fabri'nin transferini bitirmek üzere. Yapılan görüşmelerde başarılı eldivenle her konuda anlaşma sağlandığı, transferin bitmek üzere olduğu vurgulandı.

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Bony geri sayımda
Gazişehir’in asıl bombası ise adı sürekli 4 büyüklerle anılan dünyaca ünlü yıldız Wilfried Bony.

Deneyimli forvetle temasa geçen Gazişehir pazarlıklarını sürdürüyor. 2 milyon Euro yıllık ücret talep eden oyuncunun rakamını aşağı çekmeye çalışan yönetim transferi gerçekleştirmek adına gün sayıyor.

Son dakika transfer haberleri: Gazişehirden çifte bomba: Bony ve Fabri

Son dakika transfer haberleri: Gazişehirden çifte bomba: Bony ve Fabri

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