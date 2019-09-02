Son dakika transfer haberleri: Gazişehir Gaziantep Furkan Soyalp'i kiraladı
Süper Lig ekibi Gazişehir Gaziantep, Başakşehir'in bu yaz kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'i kiraladı.
Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Başakşehir takımında forma giyen Furkan Özalp ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Furkan Özalp, Başkanımız Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Furkan Özalp'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
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