Son dakika transfer haberleri: Gary Medel Bologna için gün sayıyor
İtalya Serie A takımlarından Bologna, Gary Medel için harekete geçti.
Siyah beyazlı yönetimin de gitmesine sıcak baktığı Medel, için İtalyan ekibinin, bonservis bedeli olarak 2,5 milyon Euro önerildiği iddia edildi.
Sözleşmesi 31 Mayıs 2020’de sona eren Şilili, Beşiktaş’tan yıllık 2,3 milyon Euro kazanıyor.
Öte yandan geldiği günden bu yana istenilen performansı ortaya koyamayan ve yıllık 2.7 milyon Euro’luk kontratıyla kulübe de yük oluşturan Lens ile de yolların ayrılacağı bildirildi.
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