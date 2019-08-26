Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Ryan Donk’a teklif var!
Diagne’yi satamayan Galatasaray'ı FFP’den Ryan Donk kurtarabilir. Oyuncunun menajeri, Al-Nasr’dan teklif olduğunu yönetime iletti.
Luyindama'nın bonservisini alan, Seri-Emre Mor-Nzonzi üçlüsü için kiralama bedelleri ödeyen Galatasaray, UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kurallarına takılmamak için 1.9 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda. Aksi halde sarı-kırmızılılar, Luyindama'yı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyemeyecek.
Haftalardır Diagne'ye kulüp arayan Cim-Bom'da sürpriz bir isme teklif geldi. Babel'i sarı-kırmızılı takıma getiren menajer Winny Haatrecht, bir başka oyuncusu Bradley Kuwas'ı Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürdü. Kuwas'ın Al-Nasr'a transferini gerçekleştiren Haatrecht, bir diğer oyuncusu Donk için de teklif aldı.
Donk'u satmayı öncelik olarak görmeyen G.Saray, transfer döneminin sonuna kadar bekleyecek. FFP'deki açık çözülmezse Hollandalı oyuncuyu 2 milyon Euro'nun üzeri bir bedelle Dubai'ye satışı gerçekleşecek, Luyindama'nın ismi UEFA'ya bildirilecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından konuştu...
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