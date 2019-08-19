Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a müjde! Monaco, Nikola Kalinic'i de alıyor
Falcao’nun ayrılacak olmasından kaynaklı Ben Yedder'in yanına bir forvet oyuncusu daha katmak isteyen Monaco, Atletico Madrid’den Nikola Kalinic’i transfer etmeye yakın.
Ben Yedder’i 40 milyon Euro’ya kadrosuna katan Monaco, Falcao ayrılacağı için bir forvet daha almaya karar vermişti. İspanyol basını, Monaco’nun Atletico Madrid’den Nikola Kalinic’i kadrosuna katacağını yazdı.
La Liga ekibinde beklediği şansı bulamayan ve gözden çıkartılan Kalinic, hafta içinde Fransa’da olabilir.
Monaco, 31 yaşındaki Hırvat forveti de alırsa, Falcao’nun Galatasaray’a gelmesinin önünde hiçbir engel kalmayacak.
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