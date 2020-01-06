Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray için geldi, başka takıma gitti

Galatasaray'ın sözleşme imzalayacağı iddia edilen Oltion Bilalli, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Yaklaşık 6 yıldır Galatasaray altyapısında eğitim alan Kosovalı Oltion Bilalli'nin Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldiği iddia edilmişti ancak Ajansspor'un haberine göre kanatlarda ve forvet arkası mevkisinde görev yapan 18 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın gündeminde değil.



Onyekuru'nun hikayesini izliyoruz;







"Oltion, Balıkesirspor kampına katılacak"

Bu akşam Antalya'ya uçacak olan Kosovalı oyuncu burada Balıkesirspor kampına katılacak. Balıkesirspor'un transfer yasağı dolayısıyla profesyonel sözleşme imzalayamayacak olan Oltion Bilalli burada sadece antrenmanlara katılacak ve bu süre zarfında kendisine takım arayacak. Takım bulamaması halindeyse amatör lisans ile Balıkesirspor u19 takımında forma giyecek.

Oltion Bilalli kimdir?



3 Ocak 2020 doğumlu Kosovalı Oltion Bilalli, Kosova'nın en dikkat çeken yeteneklerinden biri. Kosova u17 takımının da formasını giyen Oltion aynı zamanda Kosova u17 takımının kaptanı. Kariyerinde daha çok forvet arkası mevkisinde oynayan Oltion kanatlarda da görev yapabiliyor. Oltion, Galatasaray u17 ve u19 takımlarında tekniği ve fiziğiyle ön plana çıkmıştı.