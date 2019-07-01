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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
01.07.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer haberleri | Galatasaray golcüsünü buldu!

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Son Dakika Transfer haberleri | Galatasaray golcüsünü buldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Diagne'deki belirsizlik sonrası golcü transferi için hamlesini yaptı. Ünlü golcü için tüm şartlar zorlanacak. İşte detaylar...

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyon olmak isteyen ve bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, takıma büyük katkı verebilecek yıldız transferi konusunda gaza basarken, son olarak gündeme gelen isim Andre Silva oldu.

Bonservisi, Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan’da olan ve geçen sezonu İspanyol ekibi Sevilla’da geçiren Silva için Fenerbahçe’nin de devreye girdiği iddia edildi. İtalya’nın transfer haberleriyle bilinen popüler internet sitelerinden biri olan Calciomercato’nun haberine göre Silva için Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş’ın teklifi olduğu bildirildi.

Onyekuru'nun hikayesini izliyoruz;

Sevilla’nın, geçen sezon kiralama ücreti olarak 4 milyon Euro verdiği Portekizli oyuncuyu hem yeniden kiralamayı hem de 39 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği vurgulandı.

Giampaolo sıcak bakmıyor

Sevilla için geride bıraktığımız sezonda 44 resmi maçta 14 kez rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki oyuncunun gönlünün Milan’da kalmak olduğu ancak yeni hoca Marco Giampaolo’nun ona direkt ilk 11’de forma şansı vermeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Kanarya’nın da bu durumdan faydalanarak, Max Kruse’un yanına Silva’yı da eklemek için tüm kozlarını oynamaya hazırlandığı bilgisine ulaşıldı.

Son Dakika Transfer haberleri | Galatasaray golcüsünü buldu

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