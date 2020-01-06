Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Welinton Fenerbahçe için hazır kıta

Fenerbahçe’nin stoper için B planı, Alanya’nın tecrübeli oyuncusu. Sarı- Lacivertliler, Rojo ile anlaşma sağlayamazsa Welinton’a imza attırmak istiyor.

30 yaşındaki Sambacı bu transfer için son derece istekli. Akdeniz ekibinin de iyi bir teklif gelmesi halinde bunu kabul etmeye hazır olduğu kaydedildi. Fenerbahçe pazarlık masasına 1 milyon Euro ile oturdu. Alanya cephesi ise bu rakamı biraz daha yükseltmek istiyor. Sarı-Lacivertliler önceliği Marcos Rojo’ya verdiği için şimdilik yeni bir teklif sunmadı. Eğer Arjantinli konusunda olumsuz bir gelişme yaşanırsa, Alanya’nın kapısı 1.5 milyon Euro ile bir kez daha çalınacak.(Fanatik)

Godin için Çizme seferi!

Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katan, Sekidika'yı da bitirmeye yaklaşan Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrildi... Sarı- Kırmızılılar listesinin ilk sırasında yer alan Diego Godin konusunda flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. Yönetimin, kağıt üzerinde çok zor gözüken transferi bitirmek için bu hafta içinde İtalya'ya sefere çıkması bekleniyor.

YÖNETİME RAPORUNU SUNACAK

İdari menajer Şükrü Hanedar'ın Milano'da hem Inter kulübünün yetkilileri hem de Uruguaylı stoperin menajeriyle bir araya geleceği öğrenildi. Hanedar, Godin'in kiralanması konusunda yapacağı sıkı pazarlıkların ardından yönetime raporunu sunacak..

KESİN KARARINI DAHA VERMEDİ

İtalyan basını, 33 yaşındaki futbolcunun Inter'de aradığı ortamı bulamadığını ancak takımdan ayrılma konusunda kesin bir karar vermediğini belirtiyor. Daha önce 9 sezon Atletico Madrid formasını giyen Godin, Uruguay Milli Takımı'nın da kaptanı.

SOSYAL MEDYADA HEYECAN BÜYÜK

Dünyanın en önemli stoperlerinden Godin'in isminin Galatasaray ile anılması taraftarları çok heyecanlardırdı. Taraftarlar sosyal medyada, Godin'in de yer aldığı ilk 11'leri paylaşıyor. (Takvim)

Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi

Forvet takviyesi için pek çok ismi gündemine alan ve girişimlere başlayan Beşiktaş için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan biri de dün İtalyan medyasından geldi.

Napoli'ye yakınlığı ile bilinen areanapoli.it sitesi, siyah-beyazlıların İspanyol golcü Fernando Llorente'yi takibe aldığını duyurdu.

Haberde Beşiktaş'ın Roma'lı Nikola Kalinic için de girişimlerde bulunduğu hatırlatılarak "İstanbul kulübü, Kalinic'e el atmayı umuyordu, ancak Roma, onu bırakmak istemeyince uluslararası alanda daha fazla araştırma yapıp Llorente konusunda harekete geçmeye karar verdiler" denildi.

2.5 ALIYOR, 3 İSTEYEBİLİR

Napoli'nin yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun 34 yaşındaki Llorente ile çalışmak istemediği belirtilirken, 1.93 boyundaki oyuncunun Napoli'de 2.5 milyon Euro kazandığı ve Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro isteyebileceği detayına yer verildi. (Fotomaç)

Galatasaray’da sağ kanada Jesse Sekidika

Sol kanada Saracchi ve Onyekuru takviyelerini yapan Galatasaray, sağ kanat için de Jesse Sekidika transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor’dan Jesse Sekidika’da mutlu sona ulaştı.

Sarı-Kırmızılılar’ın, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna dün imzayı attırdığı bildirildi. Cim Bom’un, bu transfer için Eskişehirspor’a 300 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

Bu sezon Eskişehirspor’la 16 maça çıkan 1,74’lük futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu. (Fanatik)

Konyaspor’dan Oğuzhan Özyakup bombası

Transferde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Konyaspor, Aykut Kocaman’ın takımda görmek istediği Oğuzhan Özyakup için düğmeye basıyor. Beşiktaş’ta iyice gözden düşen oyuncuya kiralık teklifi yapılacak.

Sezonun ikinci yarısında çok daha güçlü bir kadroyla lige girmeye hazırlanan Konyaspor’da gündem yoğun. Yeşil-Beyazlılar, özellikle hücum hattına ve forvet arkasına takviyeler peşinde.

Golcü problemini Yunanistan’dan Rogerio Thuram’ı alarak çözen İç Anadolu ekibi, 10 numaraya ise sürpriz bir ismi listeye aldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın takımında görmeyi çok istediği Oğuzhan Özyakup için Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlanan yönetimin kiralık olarak teklif ileteceği vurgulandı. Beşiktaş’ta sezonun ilk yarısında yeteri kadar şans bulamayan ve iyice gözden düşen Oğuzhan’ın da bu öneriye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Hurtado gidebilir!

Bu arada Konyaspor’da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklentileri karşılayamayan Hurtado’ya talip var. MLS ekiplerinden DC United, Paolo Hurtado’yu kadrosuna katmak istiyor. Konyaspor iyi bir teklif gelmesi halinde Hurtado’nun transferine sıcak bakıyor. (Fanatik)

İlk imza Rodriguez'ten!

Ara transfer dönemi çalışmalarına bir süredir devam eden Fenerbahçe ilk bombasını patlattı.

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden olan Ricardo Rodriguez ile ilgili dün hareketli saatler yaşandı. Sol beke mutlak bir takviye yapacak sarı-lacivertlilerin İsviçreli oyuncuyla anlaştığı iddia edildi.

Kanarya'nın Milan'ın kadrosunda düşünmediği 27 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda İtalyan ekibini ikna ettiği ileri sürüldü.

TRANSFER ARTIK AN MESELESİ

Daha önce Ricardo Rodriguez'i bonservis bedeliyle satmayı hedefleyen Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan Fenerbahçe'nin, son görüşmede İtalyanlar'la el sıkıştığı belirtildi.

Milan ile bu sezon yalnızca 5 Serie A maçında forma giyen İsviçreli sol bek, İtalyan ekibinin bugün Sampdoria ile oynayacağı lig karşılaşmanın kadrosuna da alınmadı.

GUSTAVO'DAN BİLGİ ALDI

Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'nin yıldız ismi Luiz Gustavo'dan bilgi aldığı öğrenildi. İsviçreli futbolcu, Wolfsburg'ta 4 sezon birlikte oynadığı Gustavo'ya takımı ve İstanbul'u sordu. Sambacı da Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve olumlu sözler sarfettiği kaydedildi.

Bu sezon Milan'da forma giyemeyen Ricardo Rodriguez, 2017- 18 öncesi 15 milyon euro bedelle Wolfsburg'tan transfer edilmişti. Önceki sezonlarda İtalyan ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alan 27 yaşındaki sol bek, 2019- 20'de şans bulamıyor. Yıldız futbolcu, 5 lig maçında yalnızca 388 dakika sahada kaldı. (Fotomaç)

Nedelev, adım adım Trabzonspor yolunda

Trabzonspor, Botev Plovdiv forması giyen Todor Nedelev transferinde sona yaklaştı.

Trabzonspor, kanat rotasyonu için istenen isim olan Todor Nedelev transferinde sona yaklaştı.

Bulgar ekibi Botev Plovdiv’de görev yapan 26 yaşındaki oyuncu ile büyük oranda anlaşma sağlandı.

Bulgar temsilcisiyle de el sıkışma aşamasına gelen Bordo-Mavililer, hafta içinde Nedelev’e imza attırmayı hedefliyor. (Fanatik)

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