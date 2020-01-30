Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'yi yıkan haber! Havalimanında görüntülendi...

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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza atmak için Hollanda'ya gitti.
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza atmak için Hollanda'ya gitti.
Rodriguez'in görüntüleri sosyal medyaya düştü. Milan'dan takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu da dün yaptığı açıklamada oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediğini fakat transferin gerçekleşmediğini belirtmişti.
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza atmak için Hollanda'ya gidiyor.pic.twitter.com/G2o3ISkt0H— Spor Arena (@sporarena) January 30, 2020
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