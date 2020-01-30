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Haber Giriş: 30.01.2020 - 11:40,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'yi yıkan haber! Havalimanında görüntülendi...

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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza atmak için Hollanda'ya gitti.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza atmak için Hollanda'ya gitti.

Rodriguez'in görüntüleri sosyal medyaya düştü. Milan'dan takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu da dün yaptığı açıklamada oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediğini fakat transferin gerçekleşmediğini belirtmişti.


Hakan Çalhanoğlundan Rodriguez açıklaması Fenerbahçe...
Hakan Çalhanoğlu'ndan Rodriguez açıklaması! Fenerbahçe...



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