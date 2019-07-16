Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye kötü haber! Ljubomir Fejsa...
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun zamandır uğraş verdiği Ljubomir Fejsa'de flaş bir gelişme yaşandı.
Benfica'nın Fenerbahçe’nin transferini bir türlü sonlandırmadığı 30 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusunu satmaktan vazgeçebileceği ifade edildi.
Portekiz ekibinin Teknik direktör Bruno Lage, takımının ABD’de katılacağı İnternational Cup için belirlediği 27 kişilik kadroda Fejsa’ya da yer verdi.
Benfica turnuvada Chivas (Meksika), Fiorentina (İtalya) ve Milan (İtalya) ile kozlarını paylaşacak.
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