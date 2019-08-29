Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Allahyar'ın Hatayspor yolcusu...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, sezon başında transfer edilen İranlı Allahyar Sayyadmanesh hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı İranlı genç futbolcuya 1. Lig ekibi Hatayspor kiralama teklifinde bulundu.
İki takım el sıkıştı
Ajansspor'un haberine göre; Hatayspor, Fenerbahçe'yle Allahyar'ın kiralık olarak transferi için anlaşma sağladı. Hatay ekibi, Allahyar'la da anlaşırsa bu transfer resmiyet kazanacak.
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