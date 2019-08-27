Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için Patrik Schick iddiası
Forvet takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler’in Roma’nın genç golcüsü Patrik Schick ile temasta olduğu iddia edildi...
Transferde sıcak saatler yaşayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sarı-Lacivertliler'in Roma'nın 23 yaşındaki Çek golcüsü Patrik Schick ile temasta olduğu iddia edildi
İddiaya göre Başkan Ali Koç'tan onayı alan Damien Comolli, İtalya'ya giderek Patrik Schick ve Roma ile görüşmelere başladı.
Futbolcuyu kiralamak isteyen sarı lacivertliler Roma'ya teklifini iletti. Yıldız oyuncunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Roma Çekya'lı forveti geçtiğimiz sezonun başında Sampdoria'dan 9 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Schick geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 32 maça çıkarken, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
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