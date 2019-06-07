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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.06.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ünlü kaleci Buffon...

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Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ünlü kaleci Buffon...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler için çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. Fransa'nın dev kulübü Paris Saint Germain'den ayrılan ünlü kaleci Buffon'u Fenerbahçe'ye yazdılar.

Fenerbahçe'den transfer hamlesi... Paris Saint-Germain'den ayrıldığını açıklayan Gianluig iBuffon için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.

İtalya basınından Sky Italia'nın haberine göre; Fenerbahçe, Gianluigi Buffon'a son dakika teklifini yaptı. Haberde Fenerbahçe'nin dev rakiplerinin olduğu da vurgulandı.

İspanyol devi Barcelona'nın da Buffon'a 1 yıllık sözleşme teklifi yaptığı belirtilirken, Volkan Demirel'in 1 sene daha futbola devam edeceğinin konuşulduğu şu günlerde bir başka tecrübeli file bekçisinin sarı lacivertlilerle adının anılıyor olması kafaları da karıştırdı.

Adı Fenerbahçe ile anılan Buffon, PSG'ye veda ederken "PSG sözleşme yenileme teklifi yaptı ancak kabul etmedim. Yeni deneyimler kazanma ve yeni rekabetlere atılma hevesim ağır bastı." ifadelerini kullanmıştı.

BUFFON KİMDİR?

1978 yılında İtalya'da dünyaya gelen Buffon, futbol kariyerine 1991'de Parma altyapısında başladı. Futbola orta saha olarak başlayan Buffon, Kamerun'un eski file bekçisi Thomas N'Kono'dan etkilenerek kaleci olmaya karar verdi.

 Milan maçı ile 1995'te A Takım'daki ilk maçına çıkan İtalyan kaleci, Parma ile 220 maça çıktı.

Parma kariyerinde birer UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazanan Buffon, 2001 yılında bir kaleciye verilen rekor bonservis bedeliyle (52 milyon avro) Juventus'un yolunu tuttu.

PSG'DE BUFFON DEVRİ SONA ERDİ; İZLİYORUZ

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