Son dakika transfer haberleri | Fatih Terim 3 transfer istedi! İlk hedef Jean Michael Seri
Orta sahadaki seçenekleri azalan Fatih Terim, bu bölgeye 3 transfer birden istedi. Yönetim, planlamasını 1 yerli, 2 yabancı orta saha oyuncusu olarak yaparken, Jean Michael Seri için, Fulham ile kiralama görüşmelerine başlandı.
Galatasaray’da Fernando’nun 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla’ya gitmesi, transfer stratejisi ve önceliklerin değişmesine neden oldu.
Emre Mor’un transferini hafta başına kadar KAP’a bildirip resmiyete dökmek isteyen sarı kırmızılılarda artık tek öncelik orta saha!
Banega transferinin sonuçlanmamasının üstüne Fernando’nun ayrılığı da eklenince, scout ekibi, idari menajer Şükrü Hanedar ve yardımcıları ile görüşen Fatih Terim, orta sahaya tam 3 takviye birden yapılması gerektiğine dikkat çekti.
EN ÖNEMLİ BÖLGE
Terim, oyunun hem hücum, hem savunma tarafında orta saha hattının kilit rol oynadığını aktarıp Galatasaray’ın son 2 sezonda özellikle merkezde başarılı olduğunu aktardı. Orta saha hattının önemine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, Fernando ve Ndiaye’nin ayrılığı ile beraber, zaman zaman geçen sezon bu bölgede sorun yaşadıklarına dikkat çekip orta sahaya 2 değil 3 transfer yapılmasını istedi.
Terim’in bu görüşleri doğrultusunda Galatasaray’da planlama, 1’i yerli olmak üzere, orta sahaya 3 takviye yapmak şeklinde belirlendi.
TEKLİF, 1.5 MİLYON EURO
Transferde golcüden önce artık tüm önceliği ön libero ve 8 numara pozisyonuna veren sarı kırmızılılar, Fulham’ın küme düşmesi üzerine aynen Babel gibi ayrılık planları yapan Jean Michael Seri’nin kiralanması adına İngiliz kulübü ve oyuncunun menajeri ile temaslar başladı. Fildişi Sahilli oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için İdari Menajer Şükrü Hanedar, Fulham Kulübü ile temaslarını sıklaştırdı. Seri’nin de Şampiyonlar Ligi faktörü ile Galatasaray’da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
Sarı kırmızılıların, Fulham’ın 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Seri için İngilizlere 1.5 milyon Euro kiralama bedeli teklif etmesi bekleniyor.
Mensah ve Mesa için pazarlık
Diğer yandan, scout ekibi de oyuncu arayışına girerken, Kayserispor’da forma giyen Mensah’ın ismi gündemde ilk sıralara yükseldi.
Hem merkez orta saha hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen Mensah için Kayserispor Kulübü ile görüşülecek.
Sarı kırmızılılar, Sevilla’da oynayan Mesa için de beklemede. Bu oyuncu bonservisi elinde olursa değerlendirmeye alacak. Mesa için bonservis bedeli ödenmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.
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