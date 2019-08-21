Son dakika transfer haberleri: Erzurumspor, Merthan Açıl'ı transfer etti
Büyükşehir Belediye Erzurumsor, Ümraniyespor’dan stoper Merthan Açıl'ı kadrosuna kattı.
Daha önce Çaykur Rizespor, Giresunspor, Kasımpaşa, Adanaspor takımlarında forma giyen stoper Merthan Açıl Erzurum’a gelerek mavi beyazlı takım ile 1 yıllık mukavele imzaladı.
Tecrübeli oyuncunun BB Erzurumspor teknik heyetinin isteği doğrultusunda transferinin yapıldığı belirtildi.
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