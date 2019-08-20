Son dakika transfer haberleri: Eren Albayrak Süper Lig'e döndü! 3 yıllık anlaşma...
Japon ekibi Jubilo Iwata'dan ayrılan Eren Albayrak, Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezon başında Konyaspor'dan bedelsiz olarak Japon ekibi Jubilo Iwata'ya transfer olan Eren Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulübünden ayrıldığını açıklamıştı.
28 yaşındaki sol bek Süper Lig ekibi Antalyaspor ile 2+1 yıllığına anlaştı.
Başarılı futbolcu geçtiğimiz sezon 14 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.
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