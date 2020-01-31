Son Dakika Transfer Haberleri | Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da sezon başı Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor'un yeni takımı Olympiakos oldu. Bu yıl istediği forma şansı bulamayan genç futbolcu, sezonu Olympiakos'ta tamamlayacağı iddia edildi.



Fransız basınından Eurosport muhabiri Manu Lonjon sosyal medya hesabından genç futbolcunun, Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacağını açıklamıştı.

Transferin önümüzdeki dakikalarda olumlu ya da olumsuz resmiyet kazanması bekleniyor.





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