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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 17:33,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

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Galatasaray'da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Emre Mor'un Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a transfer olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da sezon başı Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor'un yeni takımı Olympiakos oldu. Bu yıl istediği forma şansı bulamayan genç futbolcu, sezonu Olympiakos'ta tamamlayacağı iddia edildi.

Fransız basınından Eurosport muhabiri Manu Lonjon sosyal medya hesabından genç futbolcunun, Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacağını açıklamıştı. 

Transferin önümüzdeki dakikalarda olumlu ya da olumsuz resmiyet kazanması bekleniyor.

Son Dakika Transfer Haberleri | Emre Morun yeni takımı belli oldu

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