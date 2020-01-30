Son Dakika Transfer Haberleri | Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a gidiyor!

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma şansı bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmayı kafasına koyan Emre Can, Borussia Dortmund'a imza atmak üzere.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Juventus, başarılı futbolcunun transferi konusunda 22 milyon sterlin karşılığında Alman devi ile anlaşmaya vardı.

Söz konusu haberde, Emre Can'ın Borussia Dortmund'a transfer olabilmek adına 2022 yılına kadar devam eden mevcut sözleşmesi kapsamında 1 yıllık alacağı olan yaklaşık 14 milyon sterlinden vazgeçtiği ifade edildi.

YENİ BÜTÇE YARATILDI

Emre Can'ı daha önce satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmayı planlayan Alman devinin, Paco Alcacer’in İspanyol ekibi Villarreal’e satışıyla bonservis için bütçe yaratacağı kaydedildi.

Emre Can kariyerinde daha önce Bayern Münih ve Bayer Leverkusen formaları giymişti.

EMRE CAN NE KADAR KAZANIYOR

Emre Can, Juventus ile devam eden kontratı kapsamında haftalık 260 bin pound kazanıyor.

Borussia Dortmund'un başarılı futbolcuya haftalık 160 bin sterlin ödemesi bekleniyor.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Emre Can, bu sezon Juventus formasıyla yalnızca 8 resmi maçta süre aldı ancak takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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