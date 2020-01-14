Son dakika transfer haberleri | Emircan Altıntaş Süper Lig'de

Turuncu yeşilliler TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da forma giyen ve sezonun ilk yarısında attığı 11 krallık yarışında ilk sırada yer alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Güney ekibi yeni transferinin lisansını da çıkarttı.

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