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Haber Giriş: 14.01.2020 - 13:34,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Emircan Altıntaş Süper Lig'de

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Son dakika transfer haberleri | Emircan Altıntaş Süper Lig'de

Aytemiz Alanyaspor, devre arası transferinde orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş'ı renklerine bağladı.

Turuncu yeşilliler TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da forma giyen ve sezonun ilk yarısında attığı 11 krallık yarışında ilk sırada yer alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Güney ekibi yeni transferinin lisansını da çıkarttı.

Son dakika transfer haberleri | Emircan Altıntaş Süper Ligde

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Son dakika transfer haberleri | Emircan Altıntaş Süper Ligde

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